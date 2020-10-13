شاهد.. جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات بينبع وضبط منشآت مخالفة

عدم التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتكدس أكثر الخروقات واللائحة بالمرصاد

قامت لجنة مشتركة بمحافظة ينبع، مكونة من شرطة ينبع والقطاع الصحي والبلدية، بجولات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا، أسفرت الجولة التي قامت بها اللجنة المشتركة بالمحافظة، عن ضبط عدد من المنشآت غير المتقيدة بالإجراءات الاحترازية الوقائية، كما تمت متابعة عدد من المنشآت الغذائية والتجارية ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي ومنع التكدس، كما تم ضبط عدة مخالفات لعدم لبس الكمامات.

من جهة أخرى، قامت بلدية محافظة ينبع -خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والممارسات- بإغلاق 5 منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة وكذلك لعدم وجودها، وكذلك إشعار 9 منشآت تجارية وإغلاق منشأة غذائية لعدم تجديد الرخصة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ووجود أطعمة محضّرة من اليوم السابق، وإشعار 6 منشآت لوجود مخالفات متعلقة بالصحة العامة.