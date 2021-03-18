الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا

في إنجاز سعودي جديد لسباق 100م

تأهل العداء السعودي الشاب علي الماس لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقبلة المزمع إقامتها في العاصمة الكينية (نيروبي) الصيف المقبل .

وجاء تأهل الماس كأول لاعب سعودي يتأهل للبطولة بعد تحقيقه الرقم التأهيلي لسباق 100م في بطولة المملكة لكأس الاتحاد للشباب في جدة اليوم بعد أن جاء أولاً بزمن 10،41 ثانية.

ويعتبر الرقم الذي حققه هو الثالث على مستوى العالم لفئة الشباب هذا العام وهو إنجاز كبير للاعب.

وقام نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان بتتويج اللاعب وسط مباركتهم له بهذا الإنجاز .