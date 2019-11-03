مع تقليص ساعات حظر التجول الليلي .. مظاهرات العراق تستمر

مفوضية حقوق الإنسان: حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها 260 قتيلاً

انطلقت تظاهرات ليلية في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.. يأتي هذا في وقت قررت فيه قيادة عمليات بغداد، تقليص ساعات حظر التجول الليلي؛ لتصبح من الساعة الثانية منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت أن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي، بلغت 260 قتيلاً و12 ألف جريح.

وأضافت المفوضية أن نحو 100 مقر حكومي ومقار أحزاب سياسية، تمّ إحراقها، فيما اتهم التقرير الحقوقي بغداد باستخدامٍ مفرطٍ للعنف.

وكان قد أُصيب أكثر من مئة متظاهر في ميناء أم قصر في البصرة- جنوبي البلاد، في أثناء تفريق قوات الأمن العراقية اعتصاماً أمام بوابة الميناء، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم قصر؛ ما تسبّب في إصابات خطيرة لبعض المحتجين.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً تدعو فيه جميع الأطراف الدولية، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وأضاف البيان، أنه ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكّد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي.