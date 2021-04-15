قمة رباعية تضم الإمارات واليونان وقبرص و"إسرائيل" في نيقوسيا غداً

تبحث التطورات الإقليمية والطاقة

‬أعلنت اليونان أن وزير خارجيتها نيكوس دندياس، سيشارك في قمة رباعية تضم قبرص واليونان و"إسرائيل" والإمارات في قبرص، بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وبينت اليونان أن القمة التي تحتضنها العاصمة القبرصية نيقوسيا ستركز على التطورات الإقليمية، وملفات الطاقة، ومكافحة كورونا، ودعم التعاون بين الدول الأربع.