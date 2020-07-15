مصر تسجل 929 حالة جديدة بفيروس "كورونا " و73 وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 83930 بينهم 25544 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 73 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان يوم الثلاثاء، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة شفاء، و 4008 حالات وفاة.

