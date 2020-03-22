جولات وتوجيهات.. هكذا تُواصل جامعة المجمعة جهودها لتطويق "كورونا"

إنشاء عيادات بـ"إسكان" المجمعة والزلفي وتذليل عقبات التدريب الإلكتروني

بمتابعة مستمرة من مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، تُواصل جامعة المجمعة جهودها في مجال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا في مجالاتها الأكاديمية والإدارية والتوعوية.

وأكد مدير جامعة المجمعة، أن ما اتخذته حكومتنا الرشيدة من إجراءات وتدابير وقائية، وما صدر من توجيهات هي محل التقدير؛ مطالبًا جميع منسوبي الجامعة بتنفيذ التوجيهات والالتزام بالإجراءات، وشدد على قيادات الجامعة بمتابعة آلية التنفيذ في المجال الأكاديمي والإداري والتوعوي.

وعقد "المقرن" عدة اجتماعات منذ بداية الأزمة بفريق إدارة الأزمات بالجامعة؛ وذلك لتطبيق خطة الطوارئ لضمان سلامة كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والجهاز الإداري والطلاب والطالبات من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتكليف كل جهة حسب اختصاصاتها بما يضمن التدابير الوقائية الصحيحة في جميع منشآت الجامعة من نظافة وتعقيم، وإنشاء عيادات داخل إسكان الجامعة في المجمعة والزلفي، وتوجيه السكان بلزوم مساكنهم، وإغلاق الصالات الرياضية وأماكن التجمع والمسجد؛ حيث يضم الإسكان أكثر من 400 أسرة، إضافة للحملة الإعلامية التوعوية من خلال رسائل ولوحات توجيهية وتوعوية ومحتوى منشور من خلال حسابات الجامعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الخدمات الطبية عن الرقم المباشر، لاستقبال جميع الاستفسارات مع الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية من خلال العيادات اليومية.

واتخذت الجامعة عددًا من الإجراءات الخاصة بطرق الاستخدام الآمن للتصفح والاتصال بالإنترنت أثناء العمل عن بُعد، وأكدت الجامعة لجميع المستفيدين من خدماتها، استقبال استفساراتهم ومقترحاتهم عبر مركز رعاية المستفيدين "تواصل".

وقام مدير الجامعة -برفقة وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة ذات العلاقة- بعدد من الزيارات والجولات التفقدية؛ للاطلاع على سير العمل في جوانب أنظمة التعليم عن بُعد، والاطمئنان على سير العمل، وتَضَمّنت الزيارة عقد اجتماع مع منسوبي تلك العمادات؛ للتأكيد على ضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وشدد مدير الجامعة على الجميع بذل المزيد ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد خدمةً للطلاب، وتحقيقًا لتوجيهات وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

كما اطلع "المقرن" على تقرير أعمال عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، والذي تَضَمّن إحصائيات عن قائمة المقررات الإلكترونية المطورة بالجامعة، والخطط التدريبية للعمادة المستمرة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس التي تهدف إلى تطوير المهارات لمواكبة الأنظمة والاتجاهات الحديثة في التعليم، كما اطلع على خطة العمادة التي وضعت استجابة لتجاوز الإشكاليات التي صاحبت استخدام نظام الفصول الافتراضية؛ إذ عملت الجامعة على تنفيذ خطط بديلة تَمَثّلت في استخدام برنامج زوم (ZOOM) لعمل تكامل بين نظام البلاك بورد وبرنامج زوم؛ وذلك لإتاحة دخول الطالب إلى البرنامج من خلال دخوله على صفحة البلاك بورد الخاصة به.

وقام "المقرن" بجولة تفقدية على مقر التدريب الإلكتروني، ومقر الدعم الفني للأنظمة الإلكترونية بالعمادة، وعمادة تقنية المعلومات؛ للاطلاع على سير العمل في العمادة من خلال الجهود المقدمة؛ لضمان جودة عمل تطبيقات التعلم عن بُعد؛ مطالبًا بمعالجة المشاكل حالًا ومباشرةً عند حدوثها على مدار الساعة عبر عدد من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة.

وأكد مدير جامعة المجمعة، خلال الزيارة، أن الخبرات التي اكتسبها طلبة الجامعة وأساتذتها في استخدامات التعليم الإلكتروني منذ اعتماد أسلوب التدريس عن بُعد لمقررات الإعداد العام والمقررات المشتركة، ساهَمَ في سلاسة الانتقال إلى الأسلوب الكامل للتعليم عن بُعد؛ مشيدًا بقرار تعليق الدراسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم، كما تَبِع ذلك قرار تعليق الحضور لمقرات العمل للموظفين الذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم.