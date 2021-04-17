‎تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت: القنفذة، والليث، وبحرة، والأجزاء المجاورة لها.

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 10:32 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

‎تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت: القنفذة، والليث، وبحرة، والأجزاء المجاورة لها.

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