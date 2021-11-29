"الشؤون الصحية" بحائل تشارك بحملة للتبرع بالدم

خلال مهرجان الحمضيات بالمنطقة

تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في مهرجان الحمضيات بحائل، بحملة للتبرع بالدم.

يعقد المهرجان في مركز خدمات المزارعين بالقاعد شمال مدينة حائل.

وينفذ الحملة بنك الدم المركزي بصحة حائل، وفريق التطوع الصحي الذي يعمل على تنظيم وتوجيه الزوار لتحقيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

بالإضافة لمشاركة تجمع حائل الصحي، بعربة متنقلة لتطعيمات فيروس كورونا تضم طواقم طبية وفنية.