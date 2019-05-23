شاهد.. صور جوية تظهر امتلاء وادي السليل الكبير بالسيول المنقولة

مدير المستشفى لـ"سبق": لم نستقبل ولا حالة.. وعلى أهبة الاستعداد

وثق عدد من المواطنين وهواة الطقس في محافظة السليل، السيول المنقولة، والتي رسمت لوحة خلابة بعد أن ملأت مياه الأمطار الغزيرة الوادي الكبير، ويقع بمنتصف المحافظة.

وحصلت "سبق" على صور جوية وثقها المصور عبدالرحمن محمد العامر، وأظهرت كمية الأمطار الغزيرة والسيول بأحد أكبر أودية محافظة السليل، ويمر بالمراكز والقرى التابعة لها، مشيراً إلى أنهم لم يشهدوا مثلها طوال السنوات الست الماضية".

وسالت على إثر ذلك أودية وشعاب "حمام، المجاميع، وسدرة، والكمع شمال خيران، والشيدية، وقرون والشعاب الشمالية، والتي تصبّ في مجرى البطحاء، فيما وثق الأهالي سيول الأودية وهي تقطع الطريق السريع "الرياض- السليل- وادي الدواسر".

من جانبه، أوضح مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان لـ"سبق" أن المستشفى لم يستقبل ولله الحمد ولا حالة نتيجة الأمطار والسيول، مؤكداً استعدادهم التام لاستقبال أي حالات طارئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث كوارث لا قدر الله.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديداً طريق "الأفلاج- السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة، منبّهة في الوقت نفسه عابري الطريق بالتهدئة والحذر؛ نظراً للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومتراً والقادمة من وادي حمام.