حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056

تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.