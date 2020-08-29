حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056

سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.فيروس كورونا الجديد
تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم
سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.