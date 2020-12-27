في 60 دقيقة.. كيف أثَّر محمد بن سلمان إيجابيًّا وضاعف أعداد المقبلين على لقاح كورونا؟

تغريدة وزير الصحة تكشف عن جهود ولي العهد في مواجهة الجائحة باحترافية