“تويتر” يُطلق الجلسات الحوارية الرمضانية بميزة "مساحات" الصوتية الجديدة

رصد ١٠ ملايين تغريدة حول رمضان قبل بداية الشهر الفضيل .. تناولت عدة مواضيع

رصد تويتر أكثر من 10 ملايين تغريدة حول شهر رمضان خلال الثلاثين يومًا التي سبقت الشهر الفضيل.

وتفصيلًا: أطلق تويتر بالتزامن مع بداية شهر رمضان #جمعات_رمضان، وهي سلسلة من المحادثات الصوتية عبر ميزة مساحات الجديدة تناولت مواضيع متنوعة منها مرتبط بالشهر الفضيل وبعضها تصدر المحادثات مؤخرًا.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية عُقدت الجلسات الصوتية عبر مساحات، ميزة المحادثات الصوتية الحية الجديدة من تويتر التي يتم اختبارها حالياً وستصبح متاحة للجميع قريباً. وتناولت الجلسات مواضيع مختلفة مثل "الحفاظ على التواصل" والتي ناقشت أهمية التفاعل البشري أثناء الجائحة، و"الفن" والتي سلطت الضوء على الفن المرتبط بشهر رمضان، و"الأدب الصوتي" والتي تناولت عالم القراءة والكتابة والكتب الصوتية مع مجموعة من المؤلفين، و"هدر الطعام" والتي تناولت تأثير هذه الظاهرة وكيفية الحد منها مع عدد من الخبراء والمؤثرين، و"التوازن بين العمل والحياة" والتي جمعت عددًا من النساء الملهمات لمناقشة ما تعلموه من العام الماضي وكيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة مع تغير الروتين الذي يفرض نفسه خلال شهر رمضان.

واستضافت الجلسات مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في تويتر، وأدارت الحوار الإعلامية زينة صوفان (zeina_soufan@). وكان من بين الضيوف المؤلف سلطان الموسى (almousa_su@)، والروائي عبد الوهاب الرفاعي (Abdul_Alrifaee@)، والمطرب محمد محسن (@Mohsen)، ومستشار العلوم الاجتماعية والسلوكية الدكتور محمد الحاجي (MidoAlhajji@)، وصانعة المحتوى هتون قاضي (HatoonKadi@)، ومدرب الصحة ريان كركدان (thedoctorrayan@)، وأخصائي الاتصال معاذ المسلم (muath_almosallm@)، والمخرجة والمنتجة نهلة الفهد (NahlaAlFahad@)، وعازفة البيانو دالين خالد (pianistdaleen@)، والإعلامية سارة مراد (sara__murad@)، والمذيع جاسم الشحيمي (jasimalsheheimi@)، والشيف عبدالعزيز الحميدان (aziz_h@)، والمؤثرة والكاتبة روان بن حسين (rbinhussain@)، وصانع المحتوى عبد الله رئيسي (Abdullah_Raesi@)، وعازفة البيانو ومغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي (FatiAlhashmi@).

وبعد كل جلسة قام تويتر بالتشجيع على نشر الإيجابية والعطاء حتى ولو بأفعال بسيطة تماشياً مع معاني الشهر الفضيل، فبعد انتهاء جلسة "الحفاظ على التوازن" قام أحد المتحدثين بتغريد رسائل شخصية لرفع معنويات الجمهور، بينما استمتع عدد من المستمعين في جلسة "الفن" بمقطوعات موسيقية شخصية من تأليف أحد الفنانين.

وأتيحت الفرصة لضيوف جلسة "التوازن بين العمل والمنزل" أيضاً للتعرف على بعض الطرق التي طبقها أحد المتحدثين بنجاح للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة. وتم تعريف مستمعي جلسة "الأدب الصوتي" بمنصة ستوريتل للكتب الصوتية من قبل المؤلفين الضيوف، فيما تعرّف مستمعو جلسة "هدر الطعام" على نصائح وطرق للتعامل مع الطعام الفائض.

وفي هذا الصدد قالت مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا كندة إبراهيم: يتمحور تويتر حول ما يحدث وما يتحدث عنه الناس الآن، وفي أوقات التأمل الذاتي مثل شهر رمضان، ينتقل الناس إلى المنصة لمناقشة الموضوعات التي أثرت في حياتهم وتفكيرهم. وبغرض خدمة المحادثة العامة نهدف هذا العام إلى تضخيم هذه المحادثات بأسلوب فريد وتعزيز قوتنا في خدمة المحادثة المفتوحة وربط الأشخاص والجمع بينهم من خلال الطابع المميز لخاصية مساحات"، واختتمت الحملة بعمل فني لبندر بن محمد، @ blvxb مستوحى من مواضيع الجلسات.

يذكر أن تويتر أطلق ثلاثة رموز تعبيرية احتفالًا برمضان يمكن تفعيلها باستخدام عدد من الوسوم بسبع لغات؛ وهي: العربية والإنجليزية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.

ويمكن استخدام الوسوم التالية لإظهار رمز هلال رمضان وهي: #رمضان #رمضان_كريم #رمضان_مبارك # جمعات_رمضان #Ramadan #RamadanKareem #RamadanMubarak

والرمز التعبيري الثاني يمثل غروب وشروق الشمس، ويمكن إظهاره عبر الوسوم التالية: #إفطاراً_شهياً #إفطار_رمضان #إفطار #إفطاراً_شهياً #إفطار_رمضان #إفطار #فطور_رمضان