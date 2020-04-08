هولندا: 969 إصابة جديدة بكورونا و147 وفاة

ارتفاع إجمالي المصابين إلى 20549 حالة

سجلت هولندا، اليوم، 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 20549 حالة.



وقال المعهد الوطني للصحة الهولندي: سُجلت 147 حالة وفاة جديدة، وإجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2248 حالة.