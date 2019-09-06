"البنتاجون": إيران تحرّك الحوثيين .. والسعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها

الميليشيات يرتكبون الفظائع في اليمن

أكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ فجر اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية يرتكبون الفظائع في اليمن، وأن طهران هي التي تحرّكهم وتوجّههم.

وتابع "إسبر" في حديثه للصحفيين بلندن، أن المملكة العربية السعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات شبه اليومية التي تشنّها تلك الميليشيات المدعومة من إيران.