هيئة بالاتحاد الأوروبي تدعو إلى حظر "بيجاسوس" الإسرائيلي

دعت لإعطاء الأهمية الكافية للحق في الخصوصية

‬دعت هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لحظر برنامج "بيجاسوس" التجسسي، الذي طورته مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم (الثلاثاء).

وشددت الهيئة على أن حظر تطوير ونشر برامج التجسس، التي لها قدرات "بيجاسوس" في الاتحاد الأوروبي سيكون الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية.

وطالبت بإعطاء الأهمية الكافية للحق في الخصوصية.

وأدرجت السلطات الأمريكية الشركة الإسرائيلية المشغلة للبرنامج على القائمة السوداء في نوفمبر الماضي، عبر تقييد صادرات الشركات الأمريكية إليها.