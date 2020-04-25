لا وفيات لليوم الثاني و10 إصابات جديدة.. هذه أرقام كوريا الجنوبية مع كورونا

لليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية؛ نقلاً عن قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 10 آلاف و718 شخصاً.

واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة بعد أن أفادت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها بعدم تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي.

ويعد هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة.