في المجاردة.. رُكّاب مركبة الهلال الأحمر يتوقفون بجوار "مندي" لتناول العشاء.. و"المتحدث": لتقييم جودة العمل!

أكد فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير أن مركبته التي توقفت بجوار أحد المطابخ الشعبية مساء أول من أمس بمحافظة المجاردة وترجل قائدها ومرافقه بزيهم الرسمي لتناول وجبة العشاء -المحلي- تعود لفريق التدريب، مبينًا أنهم كانوا في جولة ميدانية لتقييم جودة العمل لمنسوبي المراكز الإسعافية بالمحافظة.



وكان زبائن أحد المطابخ الشعبية بوسط محافظة المجاردة مساء أول من أمس الأربعاء فوجئوا بتوقف مركبة للهلال الأحمر، وترجل اثنين من داخلها بزيهم الرسمي إلى داخل الـ"مندي" لطلب وجبة عشاء في الجلسات الخارجية.



وتساءل الموجودون في الموقع عن نظامية الدخول للمطاعم بالزي الرسمي وبالمركبة الرسمية، مؤكدين أن ذلك سابقة لم يعتادوا على مشاهدتها في المحافظة.



وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي: "هذه السيارة لفريق التدريب لدينا، وقد كانوا في جولة لمحافظة المجاردة لتقييم جودة العمل لمنسوبي المراكز الإسعافية بالمجاردة من ضمن البرامج التدريبية الميدانية لمنسوبي الهيئة بمنطقة عسير".