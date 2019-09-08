محافظ حبونا يشكر ولي العهد على سرعة نقل ابنه بالإخلاء الطبي

بعد تعرضه لعارض صحي طارئ

قدّم محافظ حبونا (١٠٠ كم شمال نجران) عبدالله بن مبارك بن زامان الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على مواقفه الإنسانية الكبيرة التي تعود عليها المواطنون من سموه، وذلك بعدما وجه سموه بسرعة الإخلاء الطبي لابنه "هذال" البالغ من العمر عشر سنوات بعد تعرضه لعارض صحي طارئ.

وكان سموه الكريم وجّه بنقل ابن محافظ حبونا إلى أحد المستشفيات المتقدمة بالرياض، وفي مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

وأضاف "ابن زامان": إن هذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.