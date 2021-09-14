"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.
وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس".
وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.
بقوة 120 كلم في الساعة
أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.
وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس".
وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.