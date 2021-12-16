أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ 3910 جولات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3910 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 230 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد"، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 18 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.