"برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
خام القياس العالمي صعد للعقود الآجلة بمقدار 0.23 سنتًا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.