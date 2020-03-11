مكة.. مركز حي الشرائع يعقد اجتماعه الأول ويوزع مهام أعضائه

"الثقفي" طالَبَ بتنويع الأنشطة والبرامج لتحقيق تطلعات الأهالي

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع، مساء أمس، اجتماعه الأول في دورته الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وحضور نائب الرئيس محمد برناوي، والمدير التنفيذي صالح الزهراني وأعضاء المجلس.

ورحّب رئيس المجلس في كلمة له بالأعضاء؛ مؤكدًا أهمية تنويع أنشطة وبرامج المركز والمنتدى، بما يواكب رؤية وطموحات جمعية مراكز الأحياء ويحقق تطلعات مجتمع الحي وآمالهم.

واستعرض المجتمعون أهم الإنجازات التي تَحققت خلال الدورة السابقة للمركز، ثم شرع المجلس في توزيع المهام واللجان وإصدار التكليفات لرؤساء اللجان، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة المركز المنبثقة من الخطة العامة وأهم البرامج والأنشطة التي سيعمل المركز على تحقيقها من خلال اللجان المتفرعة، تلبية لاحتياجات المجتمع التابع لمركز الحي.