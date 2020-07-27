"تداول": إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة 452.2 مليون ريال

شركة السوق المالية كشفت عن تفاصيل القيمة.. وقالت: إدراج الزيادة ابتداءً من الغد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (452.200.000) ريـال، على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 28/ 7/ 2020م.

وحول تفاصيل القيمة قالت "تداول":

1. زيادة في إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول: 5281) بقيمة 452.200.000 ريال ليصل إلى 7.000.981.000 ريال.