احذروا الضباب والرياح عند القيادة.. حائل في مرمى تنبيه "أمن الطرق"

نوّهت إلى تدني الرؤية الأفقية وتمنت أخذ الحيطة وداعية بالسلامة للجميع

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة حائل في كل من "الحائط، والشملي، والشنان، وبقعاء، وحائل، وموقق".

ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- حالة ضباب، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية للجميع السلامة.

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04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 09:57 AM

نوّهت إلى تدني الرؤية الأفقية وتمنت أخذ الحيطة وداعية بالسلامة للجميع

احذروا الضباب والرياح عند القيادة.. حائل في مرمى تنبيه "أمن الطرق"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة حائل في كل من "الحائط، والشملي، والشنان، وبقعاء، وحائل، وموقق".

ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- حالة ضباب، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية للجميع السلامة.

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