"الدهاس" يكشف السبب وراء تسمية جبل "الشراشف" بمكة وما درج على ألسنة العامة

الجبل يحوي أكثر من 4 آلاف عقار وتم وضعه ضمن مخطط تطوير العشوائيات

كشف الدكتور فواز بن علي الدهاس مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة لـ "سبق" الاسم الحقيقي لجبل الشراشف بمكة المكرمة وسبب التسمية وما درج على ألسنة العامة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "الدهاس" إن جبل الشراشف هو جزءٌ من سلسلة جبل يطلق عليها "ثبير الزنج" وهو في ناحية المسفلة ويشرف عليها من الغرب ويسمى بجبل عمر مما يلي حي الحفائر غرب حي الشبيكة وجبل الناقة ثم جبل الشراشف يلي الشبيكة وهو عبارة عن شرفات تقع في قمة الجبل بعضها فوق بعض والعامة لا تفرق بين الشرفة والشراشف ولربما جعل الكثير يفسر هذه التسمية بأن النساء في ذلك الجيل في زمن بعيد كن لا يلبسن على ثيابهن غير الشراشف "كالعباءة" فسمي بذلك ودرج على ألسنة العامة.

ويولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قائد التطوير والتنمية بمكة المكرمة اهتمامًا بالغًا لتطوير العشوائيات منذ توليه أميرًا لمنطقة مكة المكرمة ومن ضمنها تطوير جبل الشراشف والذي بعد 500 متر فقط عند أقرب نقطة من الحرم، ضمن مخططات تطوير العشوائيات التي تضم 20 ألف عقار عشوائي بمكة المكرمة.

وأوضحت الشركة المنفذة لمشروع تطوير جبل الشراشف الذي يحوي 4600 عقار عشوائي وجاءت نسبة 84 في المائة من سكان المنطقة غير سعوديين و73 في المائة من السكان مستأجرون مما سوف يُسهم في سرعة تطويرها.

وتعد منطقة جبل الشراشف ذات أولوية قصوى في التطوير وذلك لقربها من الحرم المكي الشريف ووضعها العمراني المتدني، وسيتم تحويل المنطقة العشوائية إلى مخطط عمراني متعدد الاستخدامات على مستوى عالمي، مما يُسهم في تحسين النسيج الحضري والعمراني لمكة المكرمة.

وتبلغ مساحة جبل الشراشف تحت التطوير ما يقارب 1.7 مليون متر مربع ويعد معلمًا طبيعيًا يوفّر إطلالة على الحرم المكي الشريف وانسيابية التنقّل سيرًا على الأقدام عبر طرق ومسارات عدة، حيث يبعد 500 متر فقط عند أقرب نقطة من الحرم. و1.7 كلم من وسطه.

ويحد موقع المشروع من الشمال طريق الملك عبد العزيز الموازي ومشروع جبل عمر، ومن الشرق شارع إبراهيم الخليل، ومن الجنوب التقاء شارع إبراهيم الخليل وشارع جرهم، ومن الغرب شارع جرهم.

ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أُسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل: التشكيل العمراني، والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

مكونات وخدمات المشروع: مناطق سكنية ذات طابع عمراني مميز يرتقى بوجوده بجانب أطهر البقاع أماكن تجارية مفتوحة ومناطق تجارية مغلقة توفر جميع الخدمات الحكومية من إسعاف ودفاع مدني وبلدية خاصة لإدارة المنطقة كما توجد مدارس لكل المراحل ومعاهد علمية.

المواصفات والمميزات الرئيسة : تبعد منطقة جبل الشراشف أقل من واحد كيلو متر عن المسجد الحرام. يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أُسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل: التشكيل العمراني، والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق والخدمات العامة. ومن المتوقّع أن تصل قدرة استيعاب منطقة التطوير السنوية إلى نحو 190,000 مقيم موسمي بالفنادق و65,000 مقيم دائم. ويوفر المخطط العام انسيابيّة التنقّل سيرًا على الأقدام عبر طرق ومسارات عدة إلى المسجد الحرام، حيث يبعد 500 م فقط عند أقرب نقطة من الحرم ويضم مرافق وخدمات متنوعة وساحات مفتوحة لتأمين احتياجات الزوار والمقيمين. ويشمل مشروع التطوير شبكة طرق للسيارات وممرات للمشاة لتأمين الحركة داخل المشروع وكذلك لربط المشروع بالمناطق المحيطة. وجود مناطق خضراء بين التجمعات السكنية الاستعمال الأمثل لتدرج سفوح الجبال مع المحافظة قدر الإمكان على الطبيعة الجبلية للمنطقة قرب المشروع من عدة مشروعات كبيرة ومهمة في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.