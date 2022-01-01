بعد 30 عامًا من تخرجهم.. خريجو "معهد المراقبين" بالطائف يلتقون أساتذتهم

نظّم خريجو المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين بالطائف سابقًا، لقاءً مع أساتذتهم بعد ما يقارب 30 سنة على تخرجهم من المعهد وذلك في مكة المكرمة.

وأوضح منسق اللقاء، حمدان الزهراني، أن الزملاء، خريجي المعهد، ساهموا في فكرة إقامة لقاء سنوي يلتقون فيه مع بعضهم، ويلتقون أساتذتهم فيه.

وقال "الزهراني": "لا شك أن فكرة اللقاء حظيت بقبول الزملاء وكذلك أساتذتنا الكرام الذين نُكِنّ لهم كل محبة وتقدير، وكان لهم الفضل -بعد الله عز وجل- فيما وصل إليه الزملاء من مناصب قيادية ومواقع مختلفة في عدد من الإدارات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة".

شارك في اللقاء عدد كبير من الزملاء والأساتذة؛ حيث تم إلقاء عدد من الكلمات واستعادة الذكريات لمواقف لا تنسى لسنوات طويلة.