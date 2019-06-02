"أمير الباحة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث في مكة المكرمة

قال: جهود السعودية منذ نشأتها تصبُّ في مصلحة السِّلْم والسلام في العالم أجمع

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية، التي عُقدت بجوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وبيَّن سموه أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وجهودها دائمًا تصب في مصلحة السلم والسلام ونشر الأمن والاستقرار في العالم أجمع؛ ومن هنا كانت الجهود راسخة بفضل الله.

وأشار سموه إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها هي في خدمة الإسلام والمسلمين دائمًا. ومما جعلها ذلك -ولله الحمد- أنها مكان يجتمع فيه أبناء الأمتين العربية والإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف ضد التهديدات الفاشلة من النظام الإيراني وغيره للمنطقة بشكل عام، وللمملكة بشكل خاص.

وأشاد سموه بنتائج ما ورد في البيان الختامي لهذه القمم الثلاث العائدة على شعوب المنطقة بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى.

وأكد سموه اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عقد هذه القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام، وفي هذا الوقت تحديدًا؛ لما في ذلك من بُعد إيماني وروحانية عالية في شهر رمضان المبارك.

ودعا الله -جلا وعلا- أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ على هذه البلاد الطاهرة قيادتها وشعبها، وأن ينصر جنودنا البواسل على الحدود، إنه ولي ذلك والقادر عليه.