"العنف الأسري" يباشر ويرصد فتاة معنَّفة من أخيها بأبها

كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.
وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.
وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
جارٍ المتابعة مع الجهات لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء
كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.
وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.
وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.