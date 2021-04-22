"العنف الأسري" يباشر ويرصد فتاة معنَّفة من أخيها بأبها

جارٍ المتابعة مع الجهات لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء

‬كشف مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة ورصد حالة فتاة معنفة بأبها.

وأوضح المركز عبر "تويتر" قائلاً: ‏إشارة لما يتم تداوله حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، نوضح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بأبها.

وأضاف: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.