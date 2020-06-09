"بلدي عفيف" يطالب بتكثيف الرقابة على مخالفي "إلقاء المخلفات"

حث على الاهتمام بالزراعة والحدائق العامة وتكثيف جهود البلدية

طالَبَ المجلس البلدي بمحافظة عفيف في جلسته الـ(55) التي عقدها أمس، في مقر المجلس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، بضرورة تكثيف الرقابة لمنع إلقاء المخلفات داخل المحافظة ونقل متارس الشركات والمؤسسات خارجها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي غنيم بن ساعد بن شبلان، أن المجلس حث أيضًا في جلسته على الاهتمام بالزراعة والحدائق العامة، وتكثيف جهود البلدية في هذا الشأن، وأوصى بمتابعة استكمال ما وصل إليه موضوع مخطط الصناعية، وتكليف عضو المجلس سلمان فهد الهرس بهذا الملف ومتابعته حتى انتهائه.

ولفت "بن شبلان" إلى أن أعضاء المجلس ناقشوا المقترح الذي تَقَدّم به عضو المجلس البلدي فهد بن حماد المويهي، عن أنسنة عفيف؛ حيث سيتم اختيار أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة للأنسنة، وتصميمه من قِبَل البلدية عدة تصاميم ومن ثم عرضها على المجلس لاعتماد الأنسب.