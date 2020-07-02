تكليف القائد المؤثر "الجهني" مديراً لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

كرمه وزير الصحة على إنجازاته في إدارة مستشفى النور التخصصي

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور ديلشاد علي، اليوم الخميس، قراراً بتكليف الدكتور فواز بن حمدي الجهني، الحاصل على جائزة القائد المؤثر من وزارة الصحة مؤخراً؛ مديراً لمستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ويتبع للمدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وشغل " الجهني" قبل توليه دفة إدارة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة لمدة سنتين، حقق خلالها الكثير من المنجزات وكان آخرها التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ تم تخصيص مستشفى النور منذ بداية انتشار الفيروس لاستقبال حالات كورونا، إلى جانب أن المستشفى إبان توليه إدارته نال على الكثير من الشهادات والأوسمة من قِبل وزارة الصحة.

ويعد الدكتور "الجهني" من الكفاءات الإدارية الشابة الناجحة المؤهلة في المجال الإداري، ويحمل تخصص استشاري جلدية، وحاز في شهر رجب الماضي من العام الجاري على تكريم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لحصوله على جائزة القائد المؤثر نظير الجهود المتميزة في خدمة المرضى.