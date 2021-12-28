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قال: عدم التحكم بالضغط قد يؤدي لألم بالصدر وضيق تنفس وكثرة الصداع والخفقان

"استشاري قلب": أعراض مرضى "القلق" تدور حول القلب والرئتين والدماغ والقولون العصبي

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن ‏عدم التحكم بالضغط قد يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق بالتنفس وكثرة الصداع والخفقان وسرعة الانفعال والنوم المتقطع وتورم القدمين.



وأضاف الدكتور النمر أن أغلب الأعراض ‏العضوية لمرضى القلق تدور حول القلب بخفقان ونغزات والرئتين بضيق التنفس والتنهدات والدماغ بالصداع والتنميل إضافة للجهاز الهضمي "القولون العصبي وآلام المعدة غير المصحوبة بتقرحات".



وقال الدكتور النمر: "اضمن لي ٧ أشياء أضمن لك -بإذن الله- 80% ما تجيك جلطة! وهي: الكولسترول الضار تحت ١٣٠، والضغط تحت ١٣٠ على ٨٠، والسكر للشخص الصائم تحت ١٠٠، والرياضة ٣٠ دقيقة يومياً، إضافة لا تدخن، ووزن مثالي، والابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية، قدر الإمكان".