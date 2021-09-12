سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 162,179 إصابة جديدة و1,860 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,870,648 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 656,318 حالة.
إجمالي الإصابات 40,870,648 إصابة والوفيات 656,318 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 162,179 إصابة جديدة و1,860 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,870,648 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 656,318 حالة.