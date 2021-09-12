الولايات المتحدة تسجل ‏‎162,179‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,860‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات ‏‎40,870,648‎‏ إصابة والوفيات ‏‎656,318‎‏ شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎162,179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1,860‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,870,648‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎656,318‎‏ حالة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 12:24 AM

إجمالي الإصابات ‏‎40,870,648‎‏ إصابة والوفيات ‏‎656,318‎‏ شخصًا

الولايات المتحدة تسجل ‏‎162,179‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,860‎‏‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎162,179‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و‏‎‏‎‏‎1,860‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,870,648‎‏ إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎656,318‎‏ حالة.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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