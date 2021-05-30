الحصيني يكشف عن طقس الأربع والعشرين ساعة المقبلة: حار جداً

قال: لاتزال المرتفعات الغربية والجنوبية تتمتع بأجواء معتدلة نهاراً

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأحد 1442/10/18هـ، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق المملكة؛ تراوح الحرارة بين 41 و46°C.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: فيما لاتزال المرتفعات الغربية والجنوبية تتمتع بأجواءٍ معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً مع فرصة أمطار متفاوتة عليها تمتد إلى جنوب حائل.