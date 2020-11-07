شركة سعيد محمد العمودي تُطلق إطارات "نيكسن وتويو".. عبر "اطلبها"

التطبيق يوفر مزايا للعميل.. من بينها "السداد بنظام التقسيط"

دشّنت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكلاء إطارات "نيكسن وتويو"، في المملكة العربية السعودية، إطاراتها "نيكسن وتويو"، عبر تطبيق "اطلبها".

ويوفر التطبيق مزايا، منها: طلب الإطارات عبر التطبيق مباشرة، والسداد بنظام التقسيط.

وبذلك، أصبح مُتاحاً حالياً للعميل الطلب مُباشرة، عن طريق تحميل تطبيق "اطلبها"، ومن ثمّ الطلب عبر الهاتف.

وللاستفسارات عن إطارات "تويو ونيكسن"، يمكن التواصل عبر "الواتساب" على الرقم: ‪0533902200

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، أُسّست في عام 1954م، ولديها 16 مركزاً لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

رابط تحميل التطبيق onelink.to/atlobha

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 01:21 PM

التطبيق يوفر مزايا للعميل.. من بينها "السداد بنظام التقسيط"

شركة سعيد محمد العمودي تُطلق إطارات "نيكسن وتويو".. عبر "اطلبها"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشّنت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكلاء إطارات "نيكسن وتويو"، في المملكة العربية السعودية، إطاراتها "نيكسن وتويو"، عبر تطبيق "اطلبها".

ويوفر التطبيق مزايا، منها: طلب الإطارات عبر التطبيق مباشرة، والسداد بنظام التقسيط.

وبذلك، أصبح مُتاحاً حالياً للعميل الطلب مُباشرة، عن طريق تحميل تطبيق "اطلبها"، ومن ثمّ الطلب عبر الهاتف.

وللاستفسارات عن إطارات "تويو ونيكسن"، يمكن التواصل عبر "الواتساب" على الرقم: ‪0533902200

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، أُسّست في عام 1954م، ولديها 16 مركزاً لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

رابط تحميل التطبيق onelink.to/atlobha

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