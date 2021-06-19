الأردن.. 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745978 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729663 حالة شفاء بعد تسجيل 528 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9656 حالة.