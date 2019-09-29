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إمارة مكة: ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن

محافظ جدة يتابع حريق محطة #قطار_الحرمين موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة

يتابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مع الدفاع المدني بـ #جدة مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، حيث وجه المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق قالت إمارة مكة إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية، وما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.