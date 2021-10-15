بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع 20 ألف رغيف خبز يوميًّا في شمال لبنان

ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز في شمال لبنان ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة.

ويقوم المشروع بتوزيع 2,000 ربطة خبز يوميًّا للأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين على مدى 12 شهرًا، يستفيد منه 50,000 فرد، بمعدل ربطتين لكل أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية واللبنانية.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.