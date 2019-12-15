تلوث الهواء يجبر 1050 إيرانياً إلى التوجه للمستشفيات

إغلاق المدارس وفرض قيود على حركة السيارات

أجبر تلوث الهواء في العاصمة الإيرانية طهران 1050 شخصًا من مرضى القلب وضيق التنفس التوجه إلى المستشفيات في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تدهور حالاتهم الصحية، حسبما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية اليوم (الأحد).

وكان مجلس محافظة طهران قد أعلن أمس أن جميع المدارس ستعطل بشكل رسمي في العاصمة اليوم الأحد؛ بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وذكر المجلس أنه سيجري تعطيل كافة مدارس العاصمة، وفرض قيود على حركة السيارات غدًا لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وتندرج طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.