أمير تبوك يعزي في وفاة يوسف البوق

واسى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, أسرة البوق في وفاة فقيدهم يوسف بن حمزة البوق، رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سابقًا - رحمه الله -.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب ابن الفقيد "حمزة"، باسمه ونيابة عن أسرة والده عن بالغ الشكر والتقدير لأمير تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله، أن يجعلها في ميزان حسناته.