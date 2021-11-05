الإنكليزية هيوسون تتصدر ثاني أيام بطولة أرامكو الدولية للجولف

مها الحديوي تحقق إنجازاً عربياً

تواصلت منافسات بطولة " أرامكو السعودية النسائية الدولية" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي يحتضنها نادي ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثاني، حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين نخبة من لاعبات الجولف العالميات.



وتألقت اللاعبة المغربية مها الحديوي بتسجيلها 4 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموع نتائجها "على المعدل" بعد أن كانت قد أنهت اليوم الأول بواقع 4 ضربات فوق المعدل، لتكون ضمن قائمة المتأهلات للمرحلة النهائية لتصبح أول عربية تتأهل لمرحلة نهائية في بطولة أرامكو النسائية الدولية تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.



وقدمت الإنكليزية أليس هيوسون أداءً قوياً في آخر جولات المنافسات، لتنهي اليوم في الصدارة بتسجيلها 9 ضربات تحت المعدل متقدمة على الفنلندية سانا نيوتينن التي حلّت في المركز الثاني بتسجيلها 8 ضربات تحت المعدل، في حين كان المركز الثالث من نصيب السويديتين كارولين هيدوال ولينيا ستروم، والنيوزيلندية ليديا كو التي تصدّرت منافسات اليوم الأول من البطولة.



وتُستكمل غداً منافسات البطولة، التي يشارك بها أكثر من 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.