





2

المجلس قدم التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية

خادم الحرمين يستهل جلسة الوزراء بحمد الله على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة

787

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة الوزراء اليوم بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

وقال خادم الحرمين: المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ89 تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس -رحمه الله- من توحيد المملكة على كتاب الله وسنة رسوله ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن.

ومن جهته قدم #مجلس_الوزراء التهنئة للقيادة على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو.