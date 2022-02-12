"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض "صُنع في السعودية".. غدًا

100 % من منتجاتها مصنوعة محليًّا

تشارك "دهانات الجزيرة"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، خلال الأسبوع الجاري في معرض "صُنع في السعودية"، الذي ينطلق غدًا الأحد 13 فبراير، ويستمر حتى الأربعاء 16 فبراير الحالي في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض، وتستعرض فيه "دهانات الجزيرة" بصفتها شركة وطنية سعودية منتجاتها المصنوعة محليًّا في السعودية بنسبة 100 %. وتستخدم الشركة في صناعة منتجاتها مواد محلية سعودية أيضًا بما يزيد على 83 % من المواد الخام.



وتأتي تلك المشاركة من منطلق اهتمام شركة "دهانات الجزيرة" بإبراز الصناعة الوطنية؛ إذ إنها الشركة الوطنية الرائدة في مجال الدهان والألوان والحلول الإنشائية.



وبهذا الصدد علَّق عبدالله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، على مشاركة الشركة في معرض "صُنع في السعودية" قائلاً: "إن الثروة الحقيقية تكمن في أبناء وبنات الوطن، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاستثمار في مواهبهم يعود على الوطن بأشكال متعددة من التطور والإبداع. وما هذا المعرض إلا جزء يسير من هذا الإبداع الذي يتمتع به الشباب السعودي، مستعرضين أعوامًا من البحث، والعمل الدؤوب، والجهد المتمثل في كل منتج نراه في معرض (صُنع في السعودية)".



وأضاف: "بدورنا، نحن فخورون في (دهانات الجزيرة) بأن 100 % من منتجاتنا مصنوعة صناعة محلية في السعودية، وبأن أكثر من 83 % من منتجاتنا مصنوعة من مواد خام محلية أيضًا في تركيبتها؛ ولهذا كنا حريصين جدًّا على المشاركة في هذا المعرض الذي نعتبره محفلاً لدعم وإبراز الصناعات السعودية".



وكان برنامج "صُنع في السعودية" قد أُطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويُعد هذا البرنامج بمنزلة احتفالية بابتكارات السعوديين ومواهبهم الإبداعية، وخبراتهم في مجال الأعمال التي تنبض بها مملكتنا. ويهــدف البرنامج إلى توفيــر فــرص ذهبيــة لدعــم المنتجـات الوطنيـة، والترويـج لهـا محليـًّا وعالميًّـا، والأهـم مــن ذلــك أنــه يعــتبر محــركًا رئيسًــا لتحقيــق أهداف رؤيــة الســعودية 2030 المتمثلــة فــي تنويــع مــوارد الاقتصاد.