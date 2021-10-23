نيجيريا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في محافظة غرب إفريقيا

أعلن مستشار الأمن القومي النيجيري، باباغانا مونغونو، أن قوات بلاده قضت على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة غرب إفريقيا، مالام باكو.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية، أن مونغونو أشاد بالجهود التي قامت بها قوات الأمن النيجيرية التي تقاتل المسلحين شمال شرق البلاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد؛ لقيامها بعمل مميز، بعد القضاء على زعيم الجماعة وخليفته في غضون شهر.