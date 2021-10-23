نيجيريا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في محافظة غرب إفريقيا

أعلن مستشار الأمن القومي النيجيري، باباغانا مونغونو، أن قوات بلاده قضت على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة غرب إفريقيا، مالام باكو.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية، أن مونغونو أشاد بالجهود التي قامت بها قوات الأمن النيجيرية التي تقاتل المسلحين شمال شرق البلاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد؛ لقيامها بعمل مميز، بعد القضاء على زعيم الجماعة وخليفته في غضون شهر.

1

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 04:55 PM

نيجيريا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في محافظة غرب إفريقيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 446

أعلن مستشار الأمن القومي النيجيري، باباغانا مونغونو، أن قوات بلاده قضت على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة غرب إفريقيا، مالام باكو.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية، أن مونغونو أشاد بالجهود التي قامت بها قوات الأمن النيجيرية التي تقاتل المسلحين شمال شرق البلاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد؛ لقيامها بعمل مميز، بعد القضاء على زعيم الجماعة وخليفته في غضون شهر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021