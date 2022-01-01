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قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

تنبيه لمستخدمي طرق "أضم وبني يزيد وميسان": أمطار غزيرة

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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة.



وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.



ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.