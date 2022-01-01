تنبيه لمستخدمي طرق "أضم وبني يزيد وميسان": أمطار غزيرة

قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة.

وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 12:45 PM

قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

تنبيه لمستخدمي طرق "أضم وبني يزيد وميسان": أمطار غزيرة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من: "أضم- بني يزيد – ميسان"، مفاده أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة.

وجاء في التنبيه أن هذه الحالة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة.

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