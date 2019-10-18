مصادر "فايننشال تايمز": تأجيل اكتتاب أرامكو

حتى الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركة

كشفت ثلاثة مصادر مطّلعة لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن أرامكو قررت تأجيل الإعلان عن خريطة برنامج الاكتتاب التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل 20 الجاري؛ حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركة.

وقالت المصادر: الهدف من التأجيل إظهارُ حُسن أداء الشركة؛ فيما أعلنت البنوك عن خطة للإقراض من أجل توفير السيولة لدى الراغبين في الاكتتاب.

وأضافت: من المحتمل أن تجمع أرامكو في طرحها المرتقب نحو 20 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، قال مصدر آخر: الإدراج تَأَجّل لأسابيع؛ فيما تم اعتبار عملية الاكتتاب هي الخطوة الأولى نحو بيع محتمل لحصة في الشركة تصل إلى 5%.