جمعية الوداد تسلم 15 طفلاً يتيماً لأسر سعودية حاضنة

منذ بداية أزمة "كورونا" ورغم توقف معظم مظاهر الحياة في المملكة

توقفت الأعمال ومعظم مظاهر الحياة في المملكة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا"، إلا أن أعمال البر والخير التي يتميز بها المجتمع السعودي ما زالت مستمرة، حيث تمكنت جمعية الوداد لرعاية الأيتام من إسناد احتضان 15 طفلاً يتيماً من مجهولي الأبوين إلى أسر سعودية مؤهلة على مستوى المملكة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي، أن "الوداد" وبدعم من الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة اتخذت في وقت مبكر مزيداً من التدابير الوقائية؛ لضمان سلامة الأطفال الأيتام الموجودين في دور الإيواء المؤقت التابعة لها على مستوى المملكة، تمكنت من إسناد احتضان 15 طفلاً وطفلة منهم إلى أسر سعودية مؤهلة بعد التأكد من سلامتهم وسلامة الأسر.

ولفت الدكتور "الحقوي" إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث تم احتضان طفلين في منطقة الرياض، و4 أطفال في منطقة مكة المكرمة، و4 أطفال بالمنطقة الشرقية، وأيضاً 4 أطفال بمنطقة عسير، بالإضافة إلى طفل بمنطقة المدينة المنورة. مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي ساهم بسير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

وأشار "الحقوي" إلى اختيار الأسر المحتضنة تتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها لشرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية مما يساهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطا شرعياً.