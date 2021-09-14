قطر تحذر "طالبان": لن نستطيع تحمل مسؤولية مطار كابول دون اتفاق

"آل ثاني" طالب بتحديد الجهات التي ستتولى الجوانب التقنية والأمنية

حذرت قطر، اليوم الثلاثاء، من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك حركة طالبان.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني: "يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف، بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني، وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها".

وتؤدي قطر دور الوسيط بين "طالبان" والمجتمع الدولي ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة سفاراتها من كابول إلى الدوحة.

وتسعى "طالبان" التي دخلت كابول بعد هزيمة القوات الحكومية في 15 أغسطس (آب)؛ لإعادة تشغيل مطار العاصمة بمساعدة فنية خليجية.