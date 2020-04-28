كوريا الجنوبية تقدم تفسيراً لغياب زعيم جارتها الشمالية

الحالة تكررت مرتين منذ يناير الماضي

رجح وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ ربما تغيب عن مناسبة مهمة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وليس لأنه مريض.

وقال الوزير في جلسة برلمانية: "صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونج منذ توليه السلطة، لكن أحداثًا كثيرة ألغيت ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى بسبب المخاوف من فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن "كيم" غاب عن الأنظار 20 يومًا على الأقل مرتين منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا أمر غير معتاد، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي، الذي يتفشى فيه فيروس كورونا.

وكان غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونج أمرًا غير مسبوق، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين مما أثار تكهنات حول صحته على مدى أيام.

ويؤكد المسؤولون في كوريا الجنوبية أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في الشطر الشمالي وحذروا من الانسياق وراء ما يتردد عن احتمال مرض "كيم".