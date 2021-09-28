الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.