الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 11:38 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.. حالة تستمر حتى 5 مساء

الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج في كل من محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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