"سليمان الحبيب" الطبية تنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في الطب الباطني

لأول مرة بالقطاع الطبي الخاص ووصل عدد المتقدّمين لأكثر من 40 طبيبًا وطبيبة

في نقلة نوعيّة بمجال التعليم والتدريب الطبّي المستمرّ نجحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالإعداد والتنظيم لامتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني، ولأول مرة بالقطاع الطبي الخاص، بمستشفى سليمان الحبيب بالريان.



جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة، مؤخراً، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، يتم بموجبها قيام مستشفيات المجموعة بتنظيم امتحانات الجزء الثاني والنهائي لزمالة الكلية الملكية الإيرلندية؛ حيث تهدف من وراء ذلك إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وتماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.



وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية الدكتور عوض العُمري: إن سياسة المجموعة منذ تأسيسها تعتبر أن التعليم الطبي جزء لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية؛ إذ قامت المجموعة خلال الأعوام الماضية بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية عالمية ومحلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.



وأضاف الدكتور العُمري: أن إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة أضحت تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وحققت نجاحات متتالية بفضل الله؛ حيث وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية من أجل خلق جوّ تعليمي مميز وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًّا.



من جانبه قال المدير الطبي لمستشفى الريان الدكتور مقبل الحديثي: إنه قد تم تكليف استشاري الطب الباطني بالمستشفى الدكتور صلاح الشفيع لرئاسة لجنة التنظيم والإعداد لهذا الامتحان، وتم الإعلان عنه من أجل استقبال المتقدّمين والبدء في تلقّي طلبات الأطباء.



ووصل عدد المتقدّمين لهذا الاختبار لأكثر من 40 طبيبًا وطبيبة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة وخارجها، كما بلغ عدد الممتحنين 10 استشاريين معتمدين من الكلية الملكية للأطباء من كبريات المستشفيات.



واختتم الحديثي بالإعلان عن استمرار المجموعة في الإعداد والتنظيم لامتحانات الزمالة الإيرلندية للعديد من التخصصات الأخرى، كما عبّر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.